Conferenza stampa alle 14 a Napoli di Nicola Cosentino dopo l'esclusione dalle liste del Pdl. "Non vendo la mia dignità per l'immunità", ha detto. Sull'argomento, Silvio Berlusconi interviene a Studio aperto: "Via alcuni amici per colpa di pm politicizzati". Intanto al centro, il ministro Passera attacca il progetto politico di Mario Monti: "C'era bisogno di qualcosa di radicalmente nuovo".

23:27 Monti: priorità il taglio dei parlamentari

Riforma della legge elettorale, riduzione del numero dei parlamentari e riforma del titolo quinto della Costituzione per "gestire meglio lo Stato". Queste sono le prime tre cose da realizzare con il nuovo governo. Lo ha detto il premier Mario Monti. Leggi l'articolo

23:07 Monti attacca Bersani e Berlusconi

"Ho una profonda sfiducia nella capacità della coalizione guidata da Berlusconi e della coalizione di Bersani di governare l'Italia". Lo ha detto Mario Monti a Ballarò. "Io sono un alleato scomodo della Merkel perché non mi faccio piegare".

20:19 Erasmus, governo: difficoltà insuperabili

Il governo ha definito "insuperabili" le difficoltà in merito al voto degli studenti italiani impegnati all'estero nel programma Erasmus. I paletti sarebbero "di tempo, di praticabilità e, soprattutto, di costituzionalità".

19:32 Papa: "Fuori o dentro il Pdl? Nessuna telefonata da Berlusconi, ma certo che la farà"

Alfonso Papa (Pdl) interviene a "Checkpoint", la rubrica di Tgcom24 curata da Federico Novella. Fuori o dentro il Pdl? "Non ho ricevuto alcuna telefonata da Berlusconi ma lui è un gentiluomo e sono certo che lo farà", risponde l'ex parlamentare finito in carcere dopo che la Camera diede l'autorizzazione a procedere nell'inchiesta sulla P4. Alla domanda se voterà Pdl alle elezioni, poi, afferma che ci sta pensando. Quanto alla vicenda Cosentino, "ha combattuto fino alla fine come un leone, al suo posto avrei portato avanti lo stesso tipo di battaglia". Di Berlusconi dice: "Una persona per bene, oggi un po’ fuori dal contesto e con qualche momento di difficoltà umana in più".

18:25 Grillo: unici a raccogliere firme all'estero

L''M5S è l'unica forza politica ad aver raccolto le firme ed essere presente in TUTTE le circoscrizioni all'estero''. E' quanto scrive Beppe Grillo su twitter.

18:19 Pd, Bersani, noi primi con liste pulite

''C'è una riflessione e rivendico di averla attivata, con le nostre regole nel Pdl ben altri saltavano...Noi, però, grazie alla partecipazione delle primarie abbiamo attivato la pulizia politica. Non si può decidere in una stanza, noi ci siamo messi in gioco, il 90 per cento dei candidati viene dalle primarie che sono la strada per ripulire la politica''. Così Pier Luigi Bersani, al Tg2, rivendica l'operazione 'liste pulite' avviata nel Pdl.

18:10 Bersani: Pd è l'unica novità

''C'è un'offerta politica ampia e nuova ma la novità più grande è il Pd, l'unico partito che non ha messo il nome del leader sul simbolo''. Cosi' Pier Luigi Bersani, in un'intervista al Tg2, esclude che la presenza di nuovi piccoli partiti possa danneggiare i partiti più grandi alle elezioni.

18:04 Bersani: tagliare spese per gli F-35

''Bisogna assolutamente rivedere e limitare le spese militari degli F35 perché le nostre priorità sono altre. La nostra priorita' non sono i caccia ma il lavoro''. Così Pier Luigi Bersani, in un'intervista al Tg2, ritiene necessario abbassare le spese militari.

17:26 La Consulta "boccia" la legge elettorale

"Non entro nel profilo costituzionale della norma", ma "l'attuale sistema elettorale crea una disarmonia" e "non risponde nè‚ a esigenze di logica nè‚ a esigenze di etica". Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale, Alfonso Quaranta a un convegno.

17:15 Ruotolo (Rivoluzione Civile): "Ogni voto è utile"

Per Sandro Ruotolo (Rivoluzione Civile), ogni voto è utile, siamo in un Paese democratico e deve finire questa idea di dover per forza fare la campagna elettorale contro qualcuno. "Si fa la campagna elettorale - prosegue il candidato in un'intervista a Tgcom24 - perché si pensa di avere un programma vincente. Il mio voto è utile perché voglio battere la politica economica neoliberista di Mario Monti e il berlusconismo. Ma non darò mai al colpa agli altri se il mio successo elettorale non sarà quello che mi aspetto".

17:07 Colaninno: "Centrodestra o centrosinistra unica alternativa"

Matteo Colaninno (Pd), in un'intervista a Tgcom24, vede solo due grandi forze in lizza nella sfida elettorale: "Le alternative sono due: il centrodestra e il centrosinistra; la nostra forza rischia di essere depotenziata da partiti che difficilmente potranno superare la soglia al Senato, come il partito di Ingroia", afferma. Poi annuncia comunque un'apertura al dialogo con il centro. Colaninno insiste sul valore delle primarie: "Quando il 90% dei candidati è scelto dalle primarie e non da un capo chiuso in una stanza non si può confondere l’1% col 99%".

15:47 Bagnasco: i cattolici non disertino le urne

"A un cattolico quest'atmosfera di disimpegno non è consentita e partecipare con il voto è già un modo concreto per non disertare la scena pubblica''. Cosi' il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, intervistato da Famiglia Cristiana, risponde sui sondaggi che dicono che una parte dei cattolici e' incerta in vista delle elezioni.

15:37 Pd, Bersani e Renzi "insieme"

Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi uniscono le forze in campagna elettorale. E per dimostrare che i due marciano nella stessa direzione, venerdi' 1 febbraio il leader Pd ed il sindaco di Firenze faranno insieme una manifestazione nel capoluogo toscano. I rispettivi staff sono al lavoro per pianificare le tappe dei due big.

14:35 Cosentino: "Se vado in carcere non siamo Paese civile"

"Vorrei andare in galera ma a fronte di una sentenza". Così Nicola Cosentino in conferenza stampa a Napoli. "Perché dovrei andare in carcere se oggi sono cittadino comune e non ho più potere di condizionare? - si chiede - se ci vado è perché siamo in un paese non civile, se ci vado ci vado con la mia dignità. Chiedo un processo immediato".

14:23 Cosentino: "Montatura, ma accetto la decisione"

"Accetto l'esclusione dalle liste senza nessuna polemica. Se può servire a prendere qualche voto in più e battere queste sinistre, va bene. Non potrò partecipare direttamente alla competizione ma lo farò con il cuore". Lo ha detto Nicola Cosentino accettando la decisione del partito nonostante si sia in presenza di una "montatura".

Ultimo aggiornamento 23:27