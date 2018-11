foto Ansa

- Mario Monti, da Cannes, interviene sul rischio di rigurgiti populisti nella Ue. "Non bisogna dimenticare che l'Europa trova la sua forza in se stessa, né dimenticare che le tensioni ed i conflitti possono sempre risorgere. E bisogna dunque essere molto vigili contro ogni nazionalismo e populismo, che sono molto visibili anche in Europa", afferma.