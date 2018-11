foto LaPresse

- "Presenterò nei prossimi giorni al comitato interministeriale per la programmazione economica un piano contro il dissesto idrogeologico". Queste le parole del ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parlando dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo. Il piano, ha aggiunto il ministro, prevederà misure come il divieto di usare aree "vulnerabili" per espansione urbanistica e insediamenti produttivi.