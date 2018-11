foto LaPresse

14:17

- L'Italia dei valori non sarà mai alleata con l'Udc. A dirlo è il leader del partito, Antonio Di Pietro. "In coalizione con Casini? Manco morto", ha affermato. "Non è che ce l'ho con l'Udc in quanto tale", ha poi spiegato precisando che si tratta di un problema di compatibilità di programma.