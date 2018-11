Crescita, Monti contro poteri forti

15:46

- Dal sito del settimanale Usa "Time", Mario Monti torna ad attaccare i poteri forti e ad indicare la via per la crescita. "C'è molto da fare per rimuovere gli impedimenti strutturali che frenano la crescita, molti dei quali hanno a che fare con il potere eccessivo dei gruppi di interesse legati al potere pubblico", ha spiegato in un'intervista rilasciata la scorsa settimana ma diffusa soltanto oggi.