Armi all'Ucraina, Letta: voto in Parlamento? Non ci sottrarremo

"Il Pd è pronto a tornare in Parlamento sulla questione dell'invio delle armi all'Ucraina, ed anche ad un voto".

Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta al Forum "Verso Sud" di Sorrento. "Per quello in cui credo, per la mia formazione e per il mio partito - ha aggiunto - l'ultima cosa della quale abbiamo paura è quella di andare in Parlamento. Saremo in Aula giovedì, ascolteremo il presidente del Consiglio, diremo la nostra rispetto a quanto dirà. Se poi ci sarà bisogno di ulteriori passaggi, con ulteriori voti, non ci sottrarremo".