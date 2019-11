ArcelorMittal, Patuanelli: "Giovedì in Cdm proposte per Taranto"

Giovedì in Consiglio dei ministri arriveranno "alcune proposte" per Taranto. Lo afferma Stefano Patuanelli precisando che ci saranno anche quelle "del ministero dello Sviluppo economico". Si discuterà su "come accelerare gli interventi all'esterno dello stabilimento perché bisogna dare risposte ai cittadini che da anni attendono anche ricadute positive sul territorio". Sul tavolo, in particolare, "un miliardo" da investire sull'area in tempi rapidi.