Approvata la Giornata delle Periferie Urbane, Battilocchio (FI): segnale importante di attenzione

Un traguardo che è solo l'inizio - "La sfida - aggiunge ancora il Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Periferie - è quella di fare in modo che questo strumento sia utilizzato davvero per contribuire a mantenere alta l'attenzione sul tema della necessaria riqualificazione delle periferie del nostro Paese, per troppi anni tralasciate dall'azione delle Istituzioni, ma anche per promuovere e valorizzare la vivacità,la vitalità e la voglia di riscatto, soprattutto delle nuove generazioni.Nei prossimi giorni presenteremo pubblicamente questo provvedimento. Un bel segnale per le periferie del nostro Paese che, come ricorda spesso Papa Francesco, devono essere l'inizio e non la fine delle nostre città".