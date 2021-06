Appello Conte ai Cinque Stelle: "Valutate la mia proposta e votate"

Alla "comunità Cinque Stelle" Giuseppe Conte chiede "di non rimanere spettatrice passiva di questo processo" ma di "partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto". Ma chiarisce anche che non si accontenterà di "una risicata maggioranza: mi metto in discussione". E con Grillo comunque "certo che ci confronteremo, sono convinto che Grillo resti un perno" del M5s.