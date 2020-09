Aperti in tutta Italia i seggi per le elezioni e il referendum

I seggi per le consultazioni elettorali e il referendum si sono aperti alle 7 in tutta Italia. Per il referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna e 326.475 per il Veneto. Le elezioni regionali (in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) interesseranno 18.471.692 elettori. Le Amministrative si svolgeranno, invece, in 957 comuni.