Antonio Tajani: “Il reddito di cittadinanza è un pasticcio”

“Un pasticcio”: è così che Antonio Tajani definisce il reddito di cittadinanza a "Stasera Italia". Un sistema che in altri Paesi europei è presente ma con modalità e destinatari diversi e sono proprio le procedure di erogazione previste dal governo che non convincono il presidente del Parlamento europeo: “Aiutare chi è in difficoltà è giusto, ma non in questo modo. Per esempio ne avranno diritto non solo i cittadini italiani, e poi mi sembra ingiusto obbligare chi lo riceve a fare delle spese decise dallo Stato. Come se quest’ultimo sapesse quali sono i bisogni di una famiglia disagiata”.



L’altro grande problema, secondo Tajani, è rappresentato dai cosiddetti furbetti, coloro che proveranno ad aggirare i controlli per ottenere il reddito: “Dicono che daranno sei anni di carcere a chi proverà ad accedervi senza averne diritto, ma in Italia non li danno neanche agli assassini”. Poi c’è il problema futuro: “Quando finiranno i soldi – conclude Tajani – smetteremo di aiutare i poveri? Io li avrei usati in maniera diversa, magari sovvenzionando le aziende che vogliono assumere giovani”.