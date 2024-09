Governo, Tajani: "Senza il centro non si vince, la Francia lo dimostra"

"Forza Italia punta a occupare lo spazio politico che c'è al centro, che è libero, per rafforzare e allargare i confini del centrodestra, che è centro- destra, la destra senza il centro non vince come in Francia la Le Pen". Lo ha detto il vicepremier e leader di Fi, Antonio Tajani, a margine di una iniziativa del partito a Cagliari. "Barnier, (incaricato di guidare il governo francese, ndr) è un uomo del partito pooplare come noi, questo dimostra che se si vuole governare bisogna guardare al centro. In Italia stiamo facendo bene così e in Europa noi siamo garanti della stabilità italiana", ha aggiunto.