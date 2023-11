Antonio Tajani: accelerare le riforme, urgente la giustizia

Per Antonio Tajani bisogna accelerare sulle riforme, ed è urgente quella della giustizia.

"Credo che le tre riforme" della giustizia, del premierato e dell'autonomia differenziata "debbano andare di pari passo. La riforma della giustizia, che non è solo la separazione delle carriere, ma anche la riforma della giustizia civile, è veramente urgente, non solo per garantismo, ma perché i processi lumaca ci costano il 2-3 % del Pil", ha detto il ministro degli Esteri in una intervista. "Una giustizia giusta e rapida è efficace nell'attirare investimenti", ha detto.