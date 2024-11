Antonella Giuli: "Nel tempo libero non lavoro per FdI, ho un bimbo malato"

A stretto giro la replica di Sigfrido Ranucci: nessuna "morbosità", "non è neppure vero che è accusata di essere assente sul lavoro", l'inchiesta "documenta come Antonella Giuli, pur essendo stata assunta per chiamata diretta presso l'ufficio Stampa della Camera, come altri colleghi di altri partiti, abbia continuato a occuparsi di comunicazione in favore di FdI e in particolare di Arianna Meloni: circostanza espressamente vietata dal suo contratto, che richiedere l'esclusività e vieta ogni attività politica. Nessuno ha contestato a Giuli il fatto di essere vicina ai suoi figli, ci mancherebbe. Qualsiasi speculazione giornalistica su questo tipo di interpretazione è puro sciacallaggio".