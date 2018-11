Ddl anticorruzione, Brescia (M5s): "Nessun rinvio sulla prescrizione"

Il M5s non intende concedere nessun rinvio sulla prescrizione in merito alla discussione sul ddl anticorruzione . E' il presidente pentastellato della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, a spiegarlo replicando alla Lega e alle opposizioni, che chiedono invece di far slittare l'esame del testo. "L'ammissibilità di tutti gli emendamenti - precisa -, compreso quella sulla prescrizione, sarà valutata attentamente lunedì".

"Agiremo - riprende Brescia - nella piena consapevolezza della delicatezza e della rilevanza dell'argomento, ma anche condividendo lo spirito dei presentatori, che non vogliono più rinviare la discussione". L'esponente M5s schiarisce poi gli ultimi sviluppi della vicenda e spiega: "Mercoledì notte in aula alcuni gruppi d'opposizione hanno dichiarato che io e la collega Sarti avremmo ignorato la richiesta di scrivere al presidente Fico per avere più tempo per l'esame del provvedimento. Non è così. A seguito delle valutazioni sulle ammissibilità, ci confronteremo e capiremo se la settimana prevista per i lavori sarà sufficiente".



Brescia ricorda infine che sono 300 gli emendamenti presentati al provvedimento, il cui esame in Aula è previsto per lunedì 12 novembre, secondo il programma stabilito dalla Conferenza dei capigruppo.