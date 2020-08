Anniversario Ponte Morandi, Mattarella: ricostruire la cultura della sicurezza

"Sviluppare e ricostruire una affidabile cultura della sicurezza, di adeguata manutenzione e del controllo che coinvolga e responsabilizzi imprese, enti pubblici, istituzioni locali e nazionali, università mondo della ricerca". E' un passaggio della lettera che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto per il Secolo XIX, in occasione del secondo anniversario del crollo del ponte Morandi.

"La loro giusta richiesta di verita' e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, e' stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime", prosegue Mattarella nella lettera.

Conte: mai più tragedie simili - Una "tragedia del genere" non si deve ripetere più, ha invece detto il premier Giuseppe Conte a La Stampa. "La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione - osserva - perché contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza sulla nostra rete". "Le nostre infrastrutture sono un bene pubblico prezioso - sottolinea -, non consentiremo piu' che questo principio venga calpestato". Ai familiari delle vittime dice: "Garantisco l'impegno a una più scrupolosa attenzione per le infrastrutture pubbliche".