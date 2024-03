Anm: "I test psicoattitudinali non servono a nulla, solamente propaganda"

Secondo il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, i testi psicoattitudinali per i magistrati introdotti dal governo "non servono a nulla, anzi è solamente propaganda".

"La dispensa per infermità anche psichica esiste nel nostro ordinamento da tempo immemorabile, da una legge del '46. Se ci sono casi di squilibrio patologico si interviene, ma il ministro della Giustizia ha già un potere di vigilanza e ha gli strumenti per intervenire in questi casi", spiega Santalucia. "Se poi si vuole controllare altro che non sia la patologia psicologica, ma il modo di essere, l'espressione di una personalità che non piace, questo è arbitrio", sottolinea.