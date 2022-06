Amministrative, caos seggi a Palermo: mancano presidenti e schede

In vista dell'apertura delle urne per le amministrative, a Palermo è caos nei seggi elettorali.

Secondo quanto risulta all'agenzia di stampa Ansa, decine di presidenti e scrutatori selezionati non si sono presentati per le operazioni preparatorie. Non solo ma in diverse sezioni non sono state consegnate le schede elettorali che vanno firmate. Si parla di decine di migliaia di schede non ancora arrivate.