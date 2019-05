Amministrative, alle 12 affluenza al voto al 21,92%

L'affluenza al voto per le amministrative alle ore 12 era al 21,92%. E' quanto rende noto il Viminale sul suo sito, dopo aver ricevuto i dati di tutte le sezioni in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi per i loro dirigenti locali. In tutto sono 3.654 i Comuni in cui ci sono le consultazioni per le amministrative. Il dato risulta quindi più alto rispetto a quello delle europee, per cui l'affluenza si ferma al 16,72%.