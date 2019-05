Piemonte, Chiamparino ammette la sconfitta: vince Cirio | Gori verso la riconferma a Bergamo, Decaro a Bari

Perugia e Potenza alla Lega al primo turno con Romizi e Guarente, Firenze e Bari al Pd con le conferme di Nardella e Decaro. Sono i dati delle proiezioni per le città capoluogo di Regione al voto. In Piemonte, Cirio del centrodestra è in testa su Chiamparino del centrosinistra che si congratula con lo sfidante. Centrosinistra in testa anche a Livorno, Modena, Reggio Emilia e Bergamo, dove Gori è vicino alla riconferma.