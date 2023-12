Alfredo Romeo lancia "PQM", il settimanale del "Riformista" sulla giustizia

Dal 9 dicembre uscirà insieme al quotidiano "Il Riformista" il settimanale "PQM", diretto dall'avvocato Giandomenico Caiazza, già presidente delle Camere penali.

La rivista sarà interamente dedicata allo studio, all'approfondimento e alla divulgazione dei problemi teorici e pratici della giustizia. "'Il Riformista' è tornato in edicola più di quattro anni fa (dopo molti anni di assenza) con una vocazione specialissima: il garantismo. È stata in questi anni la sua mission: spingere il Paese fuori dal populismo penale che da un quarto di secolo almeno ha fatto strame della altissima cultura politica italiana". È quanto si legge in una nota in cui viene spiegato che "ora la Romeo Editore, che ne ha rilanciato la testata, vuole fare un passo ulteriore in questa direzione".