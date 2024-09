Aggressioni ai medici, stretta del governo: arresto anche in differita

Sul tavolo del governo anche la riforma delle regole per i flussi di migranti ma il via libera definitivo è stato rinviato a un prossimo Cdm per "ulteriori approfondimenti". Con i centri per migranti in Albania "si parte ad ottobre" assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Quanto al rischio di ricorsi da parte dei migranti, ha aggiunto il titolare del Viminale, "non li temiamo perché questa è una normativa con cui l'Italia anticipa una regolamentazione europea che entrerà in vigore dal 2026: ci saranno procedure accelerate di frontiera con espulsioni più rapide senza comprimere il diritto d'asilo. Poi i singoli contenziosi si affrontano di volta in volta".