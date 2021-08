Afghanistan, Fedriga: "Biden presidente debole, messo sotto scacco dai talebani"

"Penso che Biden sia molto debole come presidente, e la presidenza degli Stati Uniti l’ho vista poche volte così, messa sotto scacco dai talebani che rispetto agli Stati Uniti non li definirei una potenza internazionale". Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, a "Mornign News" commenta le parole di Biden. "Credo - continua Fedriga - che l'arrendevolezza dell’occidente sia estremamente colpevole verso quelle donne e quei bambini che vivono in Afghanistan".

"Era necessario - dichiara il presidente del Friuli Venezia Giulia - avere la certezza che le truppe addestrate e il governo legittimato avessero la forza di resistere alla debacle che c’è stata in pochi giorni con l’avanzata delle truppe talebane che hanno conquistato Kabul in pochissimo tempo".

Sulla necessità di innalzare il livello di sicurezza nel nostro Paese Fedriga considera: "Non lo decido io, ma lo faranno i servizi e gli organi competenti, da osservatore esterno, ho la preoccupazione che ciò dovrà avvenire perché la diffusione dell'estremismo islamico, purtroppo, sta aumentando invece che diminuendo malgrado gli sforzi che l'occidente ha fatto negli ultimi anni per cercare di evitarlo".

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, infine, si dice preoccupato per l'ingresso dei migranti irregolari che porebbero arrivare in Italia attraverso la rotta balcanica. "Soprattutto attraverso un territorio come il Friuli Venezia Giulia - riferisce - che purtropppo è vittima della rotta. Il rischio di infiltrazioni terroristiche è altissimo", conclude.