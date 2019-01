Accordo sulle trivelle, Salvini: "Adesso iniziamo a imporre un po' di sì"

Dopo aver confermato l'accordo sulle trivelle con il Movimento 5 Stelle, la Lega non nasconde la propria irritazione nei confronti degli alleati. A partire dallo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini , il quale sottolinea che "adesso cominceremo a imporre un po' di sì, garantito". E ribadisce che "l'unico no è agli sbarchi, per il resto cominciamo con i sì".

In linea con il vicepremier, fonti del Carroccio hanno fatto sapere che "cresce l'irritazione per il 'partito del no'. La politica del 'no' a tutto non fa bene a nessuno". L'intesa, hanno sottolineato le stesse fonti, salva posti di lavoro, garantisce la continuità di estrazione e il rinnovo delle concessioni in proroga.