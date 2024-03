Salario minimo, in Abruzzo Schlein rilancia: "Battaglia unitaria"

Siccome il governo con una forzatura ha deciso di svuotare la nostra proposta in Parlamento, lanceremo una raccolta firme insieme per un'iniziativa popolare con lo stesso testo sul salario minimo. E vedremo se l'esecutivo avrà il coraggio di fare, con una legge firmata dai cittadini, quello che ha fatto con la nostra".

Tgcom24

La visita in Abruzzo è stata scandita anche da polemiche. Schlein, con una delegazione, non ha potuto visitare l'ospedale di Popoli, in val Pescara, fermata da una disposizione del direttore sanitario della Asl di Pescara, Alterio Fortunato. "In merito alla preannunciata visita istituzionale - di Schlein al nosocomio - si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna - è scritto nel documento - contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi e accompagnati da sofferenza l'invito a soprassedere all'iniziativa". La segretaria ha partecipato a un presidio davanti all'ospedale.