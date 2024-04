Aborto, Parolin: "Sì agli strumenti che affermino il diritto alla vita"

Sul tema dell'aborto è intervenuto il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin.

"Noi siamo a favore della vita e anche di tutti quegli strumenti che possano permettere di affermare il diritto alla vita, soprattutto per le donne che si trovano in difficoltà", ha detto rispondendo ai giornalisti in relazione alla proposta di inserire i comitati pro-vita nei consultori, ma aggiungendo di non voler entrare negli aspetti tecnici della proposta.