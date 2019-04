A Ivra torna "Sum", l'evento dell'associazione Casaleggio sul futuro

"In un'epoca in cui il frastuono dell'informazione, la frammentazione del sapere, la frenesia dell'evoluzione tecnologica che travolge e disorienta rendono il mondo che ci circonda sicuramente più piccolo, ma anche molto più difficile da comprendere - spiega in una nota Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione - per mio padre era importante fermarsi a pensare e a cercare di capire gli scenari attuali e immaginare quelli che si sarebbero potuti realizzare nel prossimo futuro".



"Capire il Futuro", come nelle passate edizioni, verrà ospitato dall'Officina H di Ivrea, ex sede Olivetti in cui Gianroberto cominciò a lavorare come progettista di sistemi operativi e dove è anche nato il primo computer della storia. Sul palco si alterneranno imprenditori, sociologi, scienziati e filosofi che parleranno di futuro declinandolo attraverso ogni campo del sapere.