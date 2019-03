8 Marzo, Mattarella: "Uomini approfittano delle prostitute schiave"

La domanda di "prostitute schiave" è alimentata "da uomini, di ogni età e censo, che approfittano di queste povere donne, indifferenti davanti alla violenza, alla riduzione in schiavitù, spesso anche di fronte alla minore età delle ragazze". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'8 Marzo. "E' un fenomeno diffuso - ha aggiunto - che esprime una acquiescenza se non una tacita connivenza con il crimine".