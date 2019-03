5G, Garante Privacy Soro: preoccupazione per presenza aziende Cina

Le minacce cibernetiche "sono destinate a crescere esponenzialmente con lo sviluppo del 5G, con cui la superficie di attacco si amplia in progressione geometrica". Lo ha detto il Garante della Privacy, Antonello Soro, parlando all'uscita della sua audizione al Copasir. "Va letta in questa prospettiva - aggiunge Soro - la preoccupazione, da noi espressa nei mesi scorsi, per la presenza delle aziende cinesi in questo settore strategico".