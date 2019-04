25 aprile, Mattarella: "La Resistenza fu riscatto nazionale e rivolta morale"

Tra i cori del corteo organizzato dall'Anpi, che sfila per le strade della Capitale in occasione del 25 aprile, si leva anche un "No al governo dei fascisti". Ad intonarlo un gruppo di studenti al centro del corteo. Alla testa, dove spiccano i vessilli dell'Anpi, si susseguono gli slogan "Ora e sempre Resistenza" e "Siamo tutti partigiani". Dal megafono gli organizzatori, tra musica, canti e qualche pugno chiuso alzato, invitano i cittadini a scendere in strada. Tra i manifestanti anche una famiglia con un passeggino e sopra il cartello "Dna 100% antifascista. Meno Salvini più pannolini".