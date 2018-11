Senato, ex M5S verso un nuovo gruppo

18:45 - Gli ex del Movimento 5 Stelle daranno vita, a Palazzo Madama, al gruppo parlamentare "Democrazia attiva". L'annuncio è atteso per la prossima settimana e a entrare nella formazione saranno 12 senatori tra i 14 che hanno lasciato il partito di Grillo. Luis Alberto Orellana e Francesco Campanella sono in pole position per il ruolo di capogruppo. Al momento restano fuori Marino Mastrangeli e Laura Bignami.

Oltre a Orellanna e Campanella, faranno parte del gruppo Lorenzo Battista, Fabrizio Bocchino, Paola De Pin, Monica Casaletto, Bartolomeo Pepe, Adele Gambaro, Alessandra Bencini, Maria Mussini, Maurizio Romani, Fabiola Anitori. La base del gruppo è formata dagli otto senatori che al momento fanno parte di "Italia - Lavori in corso".