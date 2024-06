2 Giugno, Mattarella a prefetti: garanzia diritto di manifestazione

Per Sergio Mattarella Il lavoro dei prefetti è "prezioso a favore dell'unità del Paese e della sua coesione" e vale "dagli spazi di mediazione per la tutela dell'occupazione e per il superamento dei conflitti sociali, alla cura, con le amministrazioni locali, delle fasce più deboli della popolazione, a percorsi efficaci di accoglienza e di integrazione dei migranti". In un messaggio ai prefetti in occasione del 2 Giugno, il Capo dello Stato ricorda che ciò "vale per la tutela delle libertà dei cittadini nello svolgersi della vita quotidiana, e vale per la garanzia dell'esercizio del diritto di riunione e manifestazione".