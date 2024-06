Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Il post del senatore leghista Borghi su Mattarella? Io non passo la giornata leggendo i tweet, oggi so che è la Festa della Repubblica, c'è la parata militare a Roma con chi si è sacrificato per la sovranità, quindi è la festa degli italiani e della Repubblica. Non è la festa della sovranità europea. Cos'è la sovranità europea? Noi abbiamo un presidente della Repubblica perché esiste una sovranità nazionale italiana. Io penso all'Europa come un insieme di stati sovrani, autonomi, liberi, indipendenti che insieme mettono in comune alcune energie, alcune forze. Però la sovranità nazionale è assolutamente fondamentale. Quindi, al di là dei tweet, si festeggia la Repubblica Italiana. Non l'Unione europea. Io non mi arrenderò mai a un super-stato europeo in cui comandano quelli che hanno i soldi. Non è questa l'Europa".