Conte: "Il campo largo non esiste più | No a Renzi in Emilia e Umbria, non affianco simbolo M5s al suo"

"È chiaro che nel momento in cui il M5s dice che si è aperta una ferita" con Iv "che viene messa in un campo largo - che non esiste più, lo certifichiamo stasera - dal momento in cui la risposta di Schlein è: io non faccio polemiche. Allora c'è qualcosa che non va, non c'è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente del Pd che c'è un problema serio". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, che archivia definitivamente la prospettiva di un campo largo (o larghissimo) con insieme tutte le opposizioni.