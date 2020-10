Coronavirus, appello di Di Maio: "Usate la mascherina, non è un gioco"

"Il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato di emergenza. Da giovedì ci sarà anche l'obbligo di mascherina all'aperto tranne che in alcuni casi specifici. Vi chiedo di usarla. Non è un gioco". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Se siamo usciti dal lockdown, è stato grazie all'impegno dei cittadini. Alla vostra serietà, alla vostra responsabilità. Non vanifichiamo gli sforzi fatti", aggiunge.