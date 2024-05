Tgcom24

Zlatan Ibrahimovic a Beverly Hills si gode il lusso della semplicità "Sto bene, la vita è bella, mi tratto bene. Smettere di giocare è stata una cosa difficile a causa del mio ego, di ciò che penso di me stesso. Io penso di essere il migliore, sono ancora il migliore, potrei continuare… ma ho scelto di fermarmi. Perché? Voglio una bella vita per la mia famiglia" ha raccontato Zlatan Ibrahimovic che, dopo aver vestito la maglia dei club più prestigiosi (in Italia Inter, Milan e Juventus), ha annunciato il suo ritiro dal calcio nel giugno 2023. Con la compagna Helena Seger e i figli Maximilian e Vincent vive la vita di una famiglia qualunque: "L'unico aiuto che abbiamo è una donna delle pulizie" racconta. E aggiunge: "In tutta la scuola solo i miei figli andavano in bicicletta. Le altre famiglie avevano delle tate che accompagnavano e andavano a prendere i bambini, oppure un autista. Non è quello che siamo noi". E sintetizza: "Siamo una famiglia normale con possibilità non usuali".

Leggi Anche Zlatan Ibrahimovic si regala un super yacht da oltre 15 milioni di euro



La relazione tra Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger stanno insieme dal 2001 e sono riusciti nell'ardua impresa di non alimentare (quasi) mai il gossip. Complici, uniti e affiatati, difendono la privacy della loro famiglia. Non si sono mai sposati e sull'argomento l'ex calciatore ha raccontato: "Le ho detto: 'Dopo 20 anni meriti di diventare mia moglie'. E lei: 'Non ho bisogno di sposarti per stare con te'. E' forte. Molto forte. Ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposata". Riguardo al loro legame, Ibra spiega: "Mi dice sempre 'ricordati chi si è preso cura di te prima che tu iniziassi a prenderti cura della famiglia'. Lei ha rinunciato alla sua carriera per me e mi ha accompagnato in tutto quello che ha fatto, mi ha dato tutto e ha rinunciato a tutto per me".

Leggi Anche Vip nel mirino dei paparazzi: da Zlatan Ibrahimovic a Fabio Fazio