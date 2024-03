L'erede al trono non vuole incontrare il fratello nemmeno in videoconferenza

Il duca di Sussex sarà in videoconferenza e potrà parlare solo dopo che lo avrà fatto l’erede al trono, che lascerà pure l’edificio. Insomma, la guerra fredda tra i figli di Re Carlo non accenna a placarsi nemmeno in questo periodo buio e quanto mai difficile per la corona inglese.

Il principe William e il fratello Harry insieme all’evento commemorativo per Lady Diana a Londra? Non proprio.

Chi sperava in una rara e congiunta apparizione insieme di William e Harry resterà deluso, perché all’evento del Diana Legacy Award allo Science Museum di Londra i due fratelli non saranno vicini nemmeno virtualmente. E’ previsto che il principe di Galles sia presente e tenga un discorso per celebrare il 25esimo anniversario dell’ente benefico intitolato alla madre scomparsa, mentre il duca di Sussex interverrà in videoconferenza dalla sua casa di Montecito. Il principe Harry prenderà la parola solo dopo che l’erede al trono avrà lasciato la sede della cerimonia. E’ evidente che ancora una volta le divergenze tra i due sono quanto mai insanabili: nemmeno la memoria di Lady D riesce a placare l’ostilità reciproca. Neanche in questo periodo difficile per la monarchia britannica.

Il principe William e il fratello Harry hanno condiviso il trauma della perdita della madre, Lady Diana morta a soli 36 anni in un incidente stradale a Parigi, quando loro avevano 15 e 12 anni. Uniti nel dolore, si sono allontanati dopo il matrimonio del duca di Sussex con Meghan Markle. I rapporti si sono fatti tesi quando Harry e la moglie Meghan hanno deciso di lasciare Londra e trasferirsi in America, rinunciando ai titoli reali. Il dispiacere per la famiglia reale è stato grande ma il peggio doveva ancora arrivare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pubblicazione del libro autobiografico “Spare” in cui Harry ha sparato a zero contro tutti, pure contro William e Kate Middleton (con la cognata invece fino ad allora pareva esserci intesa). Alla lontananza fisica tra l’Inghilterra e l’America si sono aggiunte continue divergenze reciproche.

Eppure, nonostante la lontananza tra il principe William e Harry, c’è ancora chi è convinto che il duca di Sussex e la moglie potrebbero tornare a Londra e magari salvare la corona britannica da questo periodo nero. Dopo l’annuncio del tumore di Re Carlo, l’intervento all'addome e la convalescenza di Kate Middleton, condita dalle ipotesi assurde sulla sua salute e le congetture dopo la manipolazione della foto social di Kate, forse la presenza dei Sussex avrebbe potuto giovare all’immagine dei reali. E’ stato scritto che Harry e Meghan hanno detto che la cognata non avrebbe potuto commettere un errore come quello dello scatto “truccato” (chi è il colpevole?), ma la frase a difesa della Middleton è già stata smentita dallo staff dei duchi di Sussex. William se la dovrà cavare da solo, insomma, in questo momento così delicato e non potrà contare sul sostegno del fratello?