William e Kate con i figli partecipano alla Grande Notte degli Applausi 

Sorpresa nella serata londinese! Il duca e la duchessa di Cambridge, i principini George, Charlotte e Louis hanno partecipato alla Grande Notte degli Applausi nel Regno Unito per mostrare il loro apprezzamento per l’incredibile lavoro dei sanitari che stanno svolgendo in questa emergenza coronavirus. La più arzilla nel battere le mani sulla porta di casa, ad Amner Hall, nel Norfolk, è stata la secondogenita di William e Kate. In vista dell'applauso delle 20:00, il principe William è stato intervistato in videochiamata sul Big Night In della BBC.

Non è la prima volta che i principini condividono con gli inglesi gli applausi per le persone impegnate in prima linea per combattere la pandemia. Qualche settimana fa, George, Charlotte e Louis erano apparsi in un video social in cui battevano le mani sorridenti. Ora arriva un altro messaggio positivo da Amner Hall. E proprio nella giornata dedicata al compleanno del piccolo Louis.

I Cambridge che si sono trasferiti nella residenza di campagna, lavorano in smart-working e si dedicano ai tre figli, hanno voluto esprimere il sostegno al Paese e dare l’ennesimo segno di positività. Belli, sorridenti, perfettamente abbinati nelle tonalità scelte per gli abiti: campagnoli ma chic, floreali le femmine, in azzurro-blu i maschi. Charlotte con il suo sguardo furbetto è stata la prima ad aprire le danze con il suo battito di mani. Louis era in braccio a mamma Kate e guardava serio l’obiettivo.

