Mauro Icardi e Wanda Nara non si mostrano insieme nelle storie che condividono sui social, ma ci pensa il bassotto a creare un legame tra i video pubblicati da lui e quelli in cui appare lei. Sia il calciatore che la showgirl pubblicano immagini in cui coccolano il cucciolo e l'attaccante del Galatasaray scrive: "I cani percepiscono l'amore nel cuore, non nelle parole". Una frase in cui non è difficile leggere una dichiarazione alla sua ex moglie, e un invito a guardare la bellezza delle intenzioni e dei gesti (come quello di volare dall'altra parte del mondo), che spesso riescono a esprimere i sentimenti meglio di quanto non si possa fare verbalmente. E pare che Wanda abbia capito il messaggio, dal momento che in uno degli scatti si vede un abbraccio passionale.