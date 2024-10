Accettare la separazione da Wanda Nara è stato difficile per Mauro Icardi, che pare abbia perso 6 kg dopo la decisione della showgirl di separare le loro strade. Lei ha spiegato a Vanity Fair: "Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto 'Non mi arrendo'. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo". Pare che la decisione di troncare sia stata presa soprattutto perché il calciatore non riusciva ad accettare il fatto che la madre dei suoi figli avesse una carriera nel mondo dello spettacolo, e preferisse averla a casa tutta per sé. Ora Wanda in Argentina è più impegnata che mai con diversi show che sta conducendo: evidentemente alla fine Mauro se n'è fatto una ragione...