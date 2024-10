Wanda Nara con il fondoschiena al vento: dolcetto o scherzetto?

E' un periodo davvero luminoso per Wanda Nara, con la carriera da presentatrice tv che procede a gonfie vele. Forse anche dal punto di vista sentimentale le cose potrebbero essersi aggiustate con Mauro Icardi. I due hanno postato alcune foto di coppia nelle quali coccolano un cagnolino, Cookie. Alcuni scatti alcune settimane fa li ritraevano abbracciati e sorridenti in giardino, ma altri sono più intimi e sensuali e sembrano alludere a un'intesa ritrovata. Lei però continua a vivere in Argentina, lui a Istanbul (anche se in questi giorni si trova a Milano) e alle foto sexy della ex moglie il calciatore non presta attenzione.