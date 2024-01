Nonostante la malattia che le ha cambiato la vita , Wanda Nara continua a stupire i suoi fan con i suoi progetti. L'ultimo è una canzone intitolata "O bicho vai pegar", che promette di essere una hit come lo è stato "Bad Bitch", il primo d'esordio. Wanda ha girato il video in una favela brasiliana, sfoggiando un look originale: capelli biondi intrecciati ( guarda il video del nuovo look ). Ha anche omaggiato il Brasile indossando la maglia di Neymar, ex collega di Icardi al Paris Saint-Germain.

Wanda Nara-Icardi tra progetti e cuoricini

Wanda Nara non si ferma mai. La showgirl ha appena annunciato che sta per tornare in Argentina per un altro progetto di lavoro. E lo ha fatto con una foto molto sexy, in cui l'imprenditrice sfoggia un costume intero color carne con una scollatura vertiginosa. Lo scatto ha fatto impazzire i suoi fan e anche il marito Mauro Icardi, che le ha lasciato un commento con un cuore e una faccina maliziosa. Wanda è sempre supportata dal calciatore del Galatasaray, che la segue in tutte le sue avventure professionali.