L'Europeo di calcio è iniziato e la Nazionale azzurra lotterà con le unghie e con i denti per difendere il titolo conquistato nel 2021. Se sul campo i calciatori daranno spettacolo, sugli spalti e sui social ci penseranno le wags a tenere alta l'attenzione. Alcune di loro sono volti noti, come Chiara Nasti, Paola Di Benedetto e Ludovica Pagani, altre sono più riservate ma non per questo meno affascinanti.