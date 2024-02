Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, questo il nome completo della figlia del principe Emanuele Filiberto e dell’attrice Clotilde Courau, si mette in posa per “Yo dona” mostrando tutta la sua bellezza, eleganza e grazia. Lavora come modella e partecipa alle sfilate, ma dalla morte di suo nonno Vittorio Emanuele di Savoia, è anche al centro delle ricerche sul web. La principessa si dedica alla moda e dice: “Lo vedo come uno strumento di creatività e espressione di sé". E’ una giovane donna molto ottimista, soprattutto rispetto alla sua generazione. Ma non si fida dei social: "Ci influenzano così tanto che diventa sempre più difficile essere autentici". “Sto studiando Arte e Imprenditoria a Parigi – racconta di sé - vorrei fare l'attrice e aprire una mia galleria d'arte”.

Vittoria di Savoia è piena di vita, un vulcano di idea e una bellezza travolgente: “Sono sempre felice, sono iperattiva – dice di sé nell’intervista a “Yo dona” - ho bisogno di imparare e provare cose nuove costantemente. Sono molto curiosa, adoro far ridere la gente e mi diverto molto ascoltando musica e ballando. Sono molto socievole e credo che la lealtà sia essenziale. Odio le persone arroganti e penso che la semplicità e la gentilezza siano molto importanti”. La figlia di Emanuele Filiberto è nata e cresciuta in Svizzera, ma ora vive a Parigi con la madre Clotilde Courau. “Torno sempre in Italia. I miei genitori hanno una casa in Umbria dove mi piace molto passare il tempo. Amo l'Italia: i suoi musei, l'architettura, la gente, la gastronomia. È un paese gioioso. Ho imparato a camminare lì. La prima volta che ho nuotato da sola è stato lì. Anche l’Italia è casa mia”, ha raccontato la principessa, che è stata paparazzata di recente a Roma con il papà .

La famiglia di Vittoria di Savoia: i genitori Emanuele Filiberto (ha annunciato di abdicare) e Clotilde Corau, la sorella Luisa, i nonni

Vittoria di Savoia ha una sorella minore Luisa, che diventerà maggiorenne in estate. “Per me, la famiglia è ciò che equilibra tutto. Ho un ottimo rapporto con la mia, con mia madre, mio padre e mia sorella, che chiamo ogni giorno per chiederle come va la lezione o come vanno le cose. So che ci saranno sempre per me. Mi sento molto fortunata”, ha detto la figlia di Emanuele Filiberto. L'erede al trono di Casa Savoia è Emanuele Filiberto, ma seconda in linea di successione è Vittoria di Savoia. Emanuele Filiberto a giugno ha annunciato: "Abdicherò in favore di mia figlia".