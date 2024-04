Fiori d'arancio per Vittoria Puccini: presto sposerà Fabrizio Lucci

Tgcom24

Vittoria Puccini diventerà la moglie di Fabrizio Lucci Quello tra Vittoria Puccini, 42 anni, e Fabrizio Lucci è un amore maturo. L’attrice ha conosciuto Lucci, che fa il direttore della fotografia, quando era già mamma di Elena e alle spalle aveva una storia d’amore (finita nel 2011) con il collega Alessandro Preziosi, con cui ora ha un buon rapporto. “Ci siamo conosciuti da adulti. Stiamo insieme da una decina d’anni, non sono brava a misurare il tempo. In realtà il nostro è un amore giovane: entrambi viaggiamo tanto per lavoro e quando ci rivediamo le emozioni sono quelle di due ragazzini. C’è sempre qualcosa da scoprire l’uno dell’altro, non cediamo alla routine”.



Vittoria Puccini e la storia d’amore con Fabrizio Lucci, vita privata Lui è romantico, lei è ansiosa, ma insieme sono esplosivi. “Di pregi ne ha tanti. – dice Vittoria Puccini di Fabrizio Lucci al settimanale “Vanity Fair” - Il maggiore è che mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni. Sono uno Scorpione, ansiosa e un po’ negativa: su dieci critiche, nove belle e una brutta, io ricordo la brutta. Invece per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno”.



Vittoria Puccini l’infedeltà e i tradimenti Per la prima volta Vittoria Puccini confida di aver tradito: “Una volta sola, e sono stata malissimo. Ho pensato: che ca…ta ho fatto. E non la rifarei”. E se capitasse a lei cosa farebbe: perdonerebbe le corna? “Non lo so… Bisogna vivere le cose, contestualizzarle, per capirle. Di sicuro non riesco a immaginarmi senza Fabrizio, allontanarci mi spaventa da morire”.