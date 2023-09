Le vip chiudono l'estate in bellezza: gli ultimi post dalle vacanze

Bellezze al bagno

Federica Panicucci saluta l'estate con i gli scatti da Forte dei Marmi in riva al mare al tramonto, posando in bikini e facendo sognare i follower con il suo fisico perfetto. Non è da meno Elisabetta Gregoraci, sirenetta sexy mentre si tuffa in acque cristalline e sfoggia il corpo tonico e scolpito. Lorella Boccia è in Puglia, immersa nella campagna insieme alla famiglia, Anna Tatangelo ha archiviato la bella stagione con un post sexy in piscina. "L'ultima, poi basta" ha scritto Francesca Ferragni prima di tornare a casa e iniziare a pensare alle nozze.