Vip in fuga al caldo, ecco chi è partito per una vacanza esotica

Le vip hanno già voglia d'estate, e per godersene un assaggio in anticipo sono partite verso mete esotiche dove sfoggiare le curve in bikini.

Tgcom24

Paola Turani alle Seychelles Paola Turani e Riccardo Serpella sono tornati alle Seychelles. C'erano stati insieme 11 anni fa, ma stavolta con loro c'è anche Enea. L'influencer posa in costume, ma inquadra anche i paesaggi mozzafiato e i giochi e le escursioni con il suo bambino.



Michelle Hunziker e Samantha De Grenet alle Maldive Michelle Hunziker è partita alla volta delle Maldive, dove è impegnata in un progetto di lavoro. Ma unisce l'utile al dilettevole, e si gode anche un po' di relax in spiaggia. Con lei ci sono le figlie Sole e Celeste, mentre il compagno Alessandro Carollo non viene mai inquadrato: chissà se è con lei? Sulle stesse isole c'è anche Samantha De Grenet, che manda cartoline ai follower inquadrandosi in costume nero e senza make up.

Ilary Blasi in Sudafrica con Bastian Muller Ilary Blasi è partita alla volta del Sudafrica per una vacanza d'amore con Bastian Muller. La coppia ha postato riprese dei paesaggi da sogno, ma anche romantici scatti di coppia. Abbracciati e sorridenti, i due sembrano innamorati e felici e pronti a trascorrere momenti indimenticabili.



Belen Rodriguez e Martina Colombari a Dubai Belen Rodriguez ha trascorso qualche giorno a Dubai, una toccata e fuga in compagnia dell'amica del cuore Patrizia Griffini. Non ha dimenticato i follower, con i quali ha condiviso attimi del suo viaggio, sempre più lontana da Elio Lorenzoni. Sotto lo stesso sole c'era anche Martina Colombari, reduce da un'operazione per peritonite. Le sue foto in piscina hanno fatto storcere il naso ad alcuni commentatori, mentre altri si sono limitati ad apprezzare la bellezza dell'ex Miss Italia in costume.



Soleil Sorgè in Brasile Soleil Sorgè è volata in Brasile con un gruppo di amici e si gode giornate spensierate all'insegna dell'avventura. Sexy e sfrontata posa in bikini striminzito nella veranda del suo patio o sotto le cascate. Davanti allo specchio si inquadra durante la prova costume, che supera a pieni voti.