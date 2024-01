A Roma Chiara Nasti porta a spasso il suo piccolo Thiago nel passeggino. L'influencer è incinta del secondo bebè dal marito Mattia Zaccagni : co n un gender reveal faraonico ha appena rivelato di aspettare una femmina . A Milano, tutta imbacuccata per resistere al freddo, c'è Nina Zilli con la sua Anna Blue . La cantante ha partorito a giugno la sua prima figlia, avuta dal compagno Danti .

A Milano Vincenzo Salemme è stato paparazzato con la compagna Albina Fabi , la costumista con cui fa coppia da quando è finito il suo matrimonio con Valeria Esposito . I due si aggirano tra le vetrine e non sfuggono ai paparazzi che li intercettano. Nel capoluogo lombardo, a tarda sera, sono stati sorpresi anche Remo Girone con la moglie Victoria Zinny durante una passeggiata in centro. I due attori sono sposati dal 1982 e i sorrisi che sfoggiano davanti ai paparazzi dimostrano che sono sempre molto felici.

Chi da solo, chi con amici

Ornella Vanoni si concede un giro di shopping in via Montenapoleone insieme al suo cagnolino. Quando la cantante incontra un'amica, prosegue la passeggiata prendendola a braccetto. Nel quadrilatero della moda c'è anche Fabrizio Corona che cammina in compagnia di un collaboratore, per poi allontanarsi da solo a bordo della sua supercar. A Roma la cantante Jessica Morlacchi si gode un po' di beata solitudine: tutta imbacuccata e con un cappello a tesa larga viene sorpresa dai paparazzi e lei si mette in posa per farsi fotografare.