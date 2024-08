Al mare o in montagna? Ecco dove sono in vacanza i vip

Costume sole e relax per Elena Santarelli che sui social posta scatti romantici insieme al marito Bernardo Corradi. Un'estate al mare anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che dopo le nozze si sono goduti lunghe settimane in Sardegna tra bagni e relax. Alessia Marcuzzi si gode la tintarella in spiaggia e anche Giulia Salemi si è messa in bikini per sfoggiare il pancione. Giorgia Palmas come d'abitudine ha scelto la Sardegna per qualche giorno con Filippo Magnini, Chiara Ferragni è stata a Mykonos insieme ai figli, alla mamma Marina Di Guardo, e alla sorella Francesca Ferragni con la famiglia.