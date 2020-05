Una corsa nel negozio di lusso, un giro di shopping in centro città, una passeggiata col cane, due passi di coppia a caccia di qualcosa di nuovo. I vip tornano a riempire le vie dello shopping tra mascherine e precauzioni. Daniele De Rossi aspetta l’orario di chiusura per infilarsi in boutique con la figlia, Elena Barolo si fa accompagnare da Whisky e Fabio Fognini stringe la manina di suo figlio…

Vip finalmente liberi tra shopping in città e lunghe passeggiate Tgcom24 1 di 28 IPA 2 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 28 di 28 IPA 10 di 28 IPA 11 di 28 IPA 12 di 28 IPA 13 di 28 IPA 14 di 28 IPA 15 di 28 IPA 16 di 28 IPA 17 di 28 IPA 18 di 28 IPA 19 di 28 IPA 20 di 28 IPA 21 di 28 IPA 22 di 28 IPA 23 di 28 IPA 24 di 28 IPA 25 di 28 IPA 26 di 28 IPA 27 di 28 IPA 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Roma Daniele De Rossi passeggia con la figlia Gaia e si dilunga negli acquisti in un negozio di orologi di lusso, ben oltre l’orario di chiusura. Gira per la Capitale anche Pierpaolo Pretelli. L’ex velino mascherato sceglie un monopattino elettrico per attraversare velocemente le vie del centro storico.

A Milano, Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliverio fanno shopping in centro. Lo chef arriva nel primo pomeriggio nel quadrilatero della moda insieme alla moglie, e dopo una passeggiata decide di entrare in una prestigiosa gioielleria di via Montenapoleone. La coppia sbircia tra le vetrine e poi decide di comprare un bracciale, che Alessandro paga e regala alla moglie. Alla fine, i due, per evitare di farsi fotografare dai paparazzi con il sacchetto in mano, chiedono e ottengono di poter uscire da una porta secondaria per tornare tranquillamente a casa.

Per il capoluogo lombardo passeggia anche Elena Barolo. La ex velina con il viso coperto dalla mascherina e accompagnata dal cagnolino curiosa tra le vetrine. Passeggiata da papà per Fognini Fabio, in giro con il figlio a Sanremo.

Vip in giro nelle loro città come turisti per caso IPA 1 di 34 IPA 2 di 34 IPA 3 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 34 di 34 IPA 10 di 34 IPA 11 di 34 IPA 12 di 34 IPA 13 di 34 IPA 14 di 34 IPA 15 di 34 IPA 16 di 34 IPA 17 di 34 IPA 18 di 34 IPA 19 di 34 IPA 20 di 34 IPA 21 di 34 IPA 22 di 34 IPA 23 di 34 IPA 24 di 34 IPA 25 di 34 IPA 26 di 34 IPA 27 di 34 IPA 28 di 34 IPA 29 di 34 IPA 30 di 34 IPA 31 di 34 IPA 32 di 34 IPA 33 di 34 IPA 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dall’altra parte dell’Oceano, altri vip riprendono la loro quotidianità sempre ben protetti dalla mascherina. Helena Christensen passeggia per New York, come pure Irina Shayk che, approfittando di essere sola per strada scopre il viso e si lascia immortalare dai fotografi. Olivia Palermo passeggia col cane, mentre a Malibu Courtney Cox fa la spesa in un market. Sfoglia la gallery e scopri la ritrovata libertà da vip…

Martina Stella “mascherata” per la passeggiata romana col marito IPA 1 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 18 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: